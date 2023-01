Jahres-Rückblick für 2022

Auch in diesem Jahr ist auf der ganzen Welt wieder viel passiert: Russland hat einen Krieg gegen die Ukraine angefangen. In Europa war die Versorgung mit Gas und Strom ein wichtiges Thema. Die britische Königin ist gestorben. Und es gab die Fußball-Welt-Meisterschaft der Männer. Hier unser Jahres-Rückblick in einfacher Sprache.

30.12.2022