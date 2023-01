Trauer um die Queen

Königin Elisabeth die 2. ist gestorben. (Getty Images / Max Mumby / Indigo)

Elisabeth ist am 8. September im Schloss Balmoral in Schottland gestorben. Sie ist 96 Jahre alt geworden. Sie war mehr als 70 Jahre lang Königin von Groß-Britannien. In den letzten Jahren ging es ihr nicht mehr so gut. Ihr Sohn Charles und ihr Enkel William haben schon viele von ihren Aufgaben übernommen.

Nach dem Tod von Elisabeth haben sich in Groß-Britannien viele Menschen versammelt. In der Westminster Hall in der Haupt-Stadt London wurde auch ihr Sarg für einige Tage aufgestellt. Es gab sehr lange Schlangen, weil so viele Menschen Abschied von der Königin nehmen wollten.

Schließlich ist Elisabeth die 2. feierlich beerdigt worden. In der Kirche Westminster Abbey gab es eine Messe mit 2.000 Menschen. Eingeladen waren auch Königinnen und Könige von anderen Landern. Millionen Menschen haben die Trauer-Feier im Fernsehen angeschaut.

Zum Tod von Elisabeth haben viele Regierungs-Chefs und Regierungs-Chefinnen gesagt: Die Königin war eine ganz besondere und wichtige Person.