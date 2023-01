Fußball-WM in Katar

Argentinien ist Fußball-Welt-Meister. (picture alliance / dpa / Sergei Bobylev)

Bei der Welt-Meisterschaft haben 32 Mannschaften mitgemacht. Auch Deutschland war dabei. Die deutsche Mannschaft ist aber schon in der Vor-Runde ausgeschieden. Am Ende haben es dann Argentinien und Frankreich ins End-Spiel geschafft. Argentinien hat das End-Spiel mit 4 zu 2 im Elf-Meter-Schießen gewonnen. In Argentinien haben Millionen Menschen den Sieg gefeiert.

Vor und während der WM gab es Diskussionen über die Menschen-Rechte in Katar. Das Land wird zum Beispiel wegen der Baustellen für die WM kritisiert. Denn dort haben viele ausländische Arbeiter gearbeitet. Es gab Berichte, dass viele von ihnen schlecht behandelt wurden. Es gab auch Tote. Allerdings weiß man nicht genau, wieviele Tote. Einige Fach-Leute sagen: Es sind mehrere tausend Tote. Katar sagt: das stimmt nicht. Katar sagt auch: Die Arbeits-Bedingungen sind schon viel besser geworden.

Bei der WM gab es auch Streit um eine Arm-Binde. Eigentlich wollten die Kapitäne von 8 europäischen Mannschaften eine Binde mit einem Regenbogen und den Wörtern „One Love“ tragen. Das ist Englisch und bedeutet „Eine Liebe“. Die Kapitäne wollten damit zeigen: Wir sind für Vielfalt in der Liebe. Wir finden es falsch, dass Katar zum Beispiel homo-sexuelle Menschen verfolgt. Doch der Welt-Fußball-Verband FIFA hat die Arm-Binde verboten. Die FIFA sagt: Auf dem Spiel-Feld darf es keine politischen Zeichen geben.