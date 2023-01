Das 3. Jahr mit Corona

Ein Test-Röhrchen mit der Corona-Variante Omikron. Die Variante kam in diesem Jahr am häufigsten vor. (IMAGO/Sven Simon)

Das Corona-Virus hat sich in den letzten Jahren immer wieder verändert. Dadurch entstehen neue Virus-Varianten. In diesem Jahr gab es vor allem die Variante mit dem Namen Omikron. Omikron hat sich sehr schnell in Deutschland ausgebreitet. Aber die Menschen sind oft nicht mehr schwer krank geworden. Das liegt auch an den Impfungen. In diesem Jahr wurden wieder viele Menschen geimpft. Fachleute sagen: Es müssen sich vor allem Menschen über 60 Jahre impfen lassen und Menschen mit einer Vor-Erkrankung.

Außerdem wurden die Corona-Regeln gelockert. In Geschäften in ganz Deutschland muss man schon seit April keine Maske mehr tragen. Aber in den meisten Bundes-Ländern gibt es noch eine Masken-Pflicht in Bussen, Bahnen und im Zug.

Nur die Bundes-Länder Bayern und Sachsen-Anhalt haben die Masken-Pflicht in Bussen und Bahnen abgeschafft. Bundes-Gesundheits-Minister Lauterbach sagt: Corona ist nicht mehr so gefährlich. Aber wir sollten uns trotzdem schützen und eine Maske tragen. Andere Politiker sagen: Wir brauchen keine Masken-Pflicht mehr.

Einen großen Corona-Ausbruch gibt es gerade in dem Land China. In China gab es sehr strenge Corona-Regeln. Die Menschen durften ihre Wohnungen wochenlang nicht verlassen. Dagegen haben die Bürgerinnen und Bürger in China protestiert. Die chinesische Regierung hat gesagt: Wir lockern die Regeln. Seitdem stecken sich sehr viele Menschen mit dem Corona-Virus an.