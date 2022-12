Kritik an öffentlich-rechtlichen Sendern

Dieses Jahr gab es viel Kritik an den öffentlich-rechtlichen Sendern in Deutschland. Besonders viel Kritik gab es an dem Sender RBB. Die frühere Chefin vom RBB heißt Patricia Schlesinger. Sie wurde im Sommer entlassen. Sie soll Geld verschwendet haben.

30.12.2022