Spar-Politik

Wenn eine Regierung weniger Geld ausgibt als vorher, nennt man das eine Spar-Politik. In Europa müssen zur Zeit viele Länder sparen. Sie haben früher zu viel ausgegeben. Deshalb haben sie jetzt hohe Schulden. Die Menschen in Europa streiten darüber, an welcher Stelle man sparen soll. Sie streiten darüber, welche Spar-Politik die richtige ist.