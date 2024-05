Deutschland feiert 75 Jahre Grundgesetz

Deutschland feiert den Geburtstag von dem Grundgesetz. (Michael Kappeler / dpa / Michael Kappeler)

Der 23. Mai 1949 ist ein wichtiges Datum in der deutschen Geschichte. Denn an diesem Tag wurde auch die Bundes-Republik Deutschland gegründet.

Das Grundgesetz ist die Verfassung für die Bundes-Republik. In einer Verfassung stehen die wichtigsten Regeln für ein Land. Dort steht zum Beispiel, welche Rechte und Pflichten die Menschen haben. Im Grundgesetz steht: Jeder Mensch ist wertvoll. Jeder Mensch darf leben, wie er will. Und jeder darf seine Meinung frei sagen.

Der Bundes-Präsident heißt Frank-Walter Steinmeier. Er sagt: Im Grundgesetz steht, wie wichtig Freiheit und Demokratie in Deutschland sind.

Zu der Feier in Berlin sind mehr als 1.000 Gäste gekommen. Eine solche Feier nennt man auch Staats-Akt. Mit dabei waren der Bundes-Präsident und der Bundes-Kanzler und wichtige Politiker vom Bundestag und vom Bundesrat. Außerdem kam der Präsident vom Bundes-Verfassungs-Gericht. Er heißt Stephan Harbarth. Das Verfassungs-Gericht ist ein besonders wichtiges Gericht in Deutschland. Das Gericht passt auf, dass das Grundgesetz eingehalten wird.

Für alle Bürgerinnen und Bürger gab es 3 Tage lang ein Fest. Das Fest war mitten in Berlin am Gebäude von dem Bundestag und am Bundes-Kanzler-Amt. Auch in der Stadt Bonn gab es ein Fest. Bonn war von 1949 bis 1990 die deutsche Haupt-Stadt.