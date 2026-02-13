Mehr als 3 Millionen Epstein-Akten wurden veröffentlicht. (picture alliance / Zumapress / Vladislav Nekrasov)

Jeffrey Epstein hat zum Beispiel einem bekannten Politiker aus Groß-Britannien Geld gegeben. Er heißt Peter Mandelson. Die Polizei vermutet: Mandelson hat geheime Informationen an Epstein weiter gegeben. Die Regierung in Groß-Britannien ist deshalb in einer Krise.

In den Epstein-Akten werden Politiker und Politikerinnen aus vielen anderen Ländern genannt. Zum Beispiel aus Frankreich, Schweden und Norwegen. Sie haben Geld und Geschenke angenommen. Viele haben das auch nach der 1. Verurteilung von Epstein im Jahr 2008 getan. Einige Politiker sind jetzt zurückgetreten.

Epstein war auch mit vielen Prominenten befreundet. Zum Beispiel mit dem früheren britischen Prinz Andrew. Andrew soll auch Sex mit einer Minder-Jährigen gehabt haben.

Epstein hat viele Jahre Mädchen und Frauen sexuell missbraucht. Er hat sie auch anderen Männern zum Sex angeboten. 2019 ist Epstein in einer Gefängnis-Zelle gestorben.