Nachrichten in
Einfacher Sprache


Viele Politiker und Prominente in den Epstein-Akten

Jeffrey Epstein war ein Sexual-Straftäter aus dem Land USA. Die Epstein-Akten sind die Ermittlungs-Akten zu seinem Fall. In den Akten steht: Epstein war mit vielen Prominenten und Politikern befreundet. Er hat ihnen auch Geld gegeben. In einigen Ländern ermittelt jetzt die Polizei.

Akten liegen übereinander. Auf einem Foto ist Jeffrey Epstein.
Mehr als 3 Millionen Epstein-Akten wurden veröffentlicht. (picture alliance / Zumapress / Vladislav Nekrasov)
Jeffrey Epstein hat zum Beispiel einem bekannten Politiker aus Groß-Britannien Geld gegeben. Er heißt Peter Mandelson. Die Polizei vermutet: Mandelson hat geheime Informationen an Epstein weiter gegeben. Die Regierung in Groß-Britannien ist deshalb in einer Krise.
In den Epstein-Akten werden Politiker und Politikerinnen aus vielen anderen Ländern genannt. Zum Beispiel aus Frankreich, Schweden und Norwegen. Sie haben Geld und Geschenke angenommen. Viele haben das auch nach der 1. Verurteilung von Epstein im Jahr 2008 getan. Einige Politiker sind jetzt zurückgetreten.
Epstein war auch mit vielen Prominenten befreundet. Zum Beispiel mit dem früheren britischen Prinz Andrew. Andrew soll auch Sex mit einer Minder-Jährigen gehabt haben.
Epstein hat viele Jahre Mädchen und Frauen sexuell missbraucht. Er hat sie auch anderen Männern zum Sex angeboten. 2019 ist Epstein in einer Gefängnis-Zelle gestorben.
Die Regierung in den USA hat mehr als 3 Millionen Akten zu dem Fall veröffentlicht. In den Akten sind zum Beispiel Fotos, Briefe oder Zeugen-Aussagen.
