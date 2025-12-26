Nachrichten in
Was sind die "Epstein-Files"?

Jeffrey Epstein war ein Sexual-Straftäter. Die "Epstein-Files" sind die Ermittlungs-Akten zu seinem Fall. "Files" ist das englische Wort für Akten. Die Regierung in den USA hat die Akten jetzt öffentlich gemacht.

Briefe aus den Ermittlungs-Akten. Einige Text-Stellen sind geschwärzt.
In den Unterlagen sind zum Beispiel Namen geschwärzt worden. (AP / Jon Elswick)
Jeffrey Epstein war ein sehr reicher US-Amerikaner. Er hat viele Jahre Mädchen und Frauen sexuell missbraucht. Er hat sie auch anderen Männern zum Sex angeboten. Darum ist er wegen Sex-Handel angeklagt worden. 2019 ist Epstein in einer Gefängnis-Zelle gestorben.
Die Regierung in den USA hat jetzt die Akten zu dem Fall veröffentlicht. In den Akten sind zum Beispiel Fotos, Briefe oder Zeugen-Aussagen. Die Opfer von Jeffrey Epstein haben das schon lange gefordert. Denn sie sagen: Viele Menschen haben von den Verbrechen gewusst. Das muss alles aufgeklärt werden.
Jeffrey Epstein hatte viele sehr berühmte Freunde und Bekannte. Darunter waren Prominente wie der frühere britische Prinz Andrew, der Sänger Mick Jagger oder der Sänger Michael Jackson. Aber auch wichtige Politiker: zum Beispiel der frühere US-Präsident Bill Clinton oder der jetzige US-Präsident Donald Trump. Viele Menschen fragen sich darum: Haben Clinton und Trump von dem Sex-Handel gewusst? Haben sie Epstein vielleicht sogar geschützt?
Es war lange nicht klar, ob die Epstein-Akten veröffentlicht werden. Im Wahl-Kampf hat Trump das zuerst versprochen. Dann war er aber lange dagegen. Bisher wurde auch nur ein Teil von den Akten veröffentlicht. Und in den Akten ist viel geschwärzt worden und damit nicht lesbar: zum Beispiel die Namen von Personen.
Das Justiz-Ministerium sagt: Das ist zum Schutz von den Betroffenen. Denn es gilt die Unschulds-Vermutung. Das bedeutet: Solange man Menschen keine Straf-Tat nachweisen kann, gelten sie als unschuldig.
Wörter-Buch

  • Justiz

    Der Begriff Justiz kommt aus dem Lateinischen, von dem Wort "ius", das heißt "Recht". Zur Justiz zählen alle staatlichen Einrichtungen, die mit dem Recht zu tun haben. Zur Justiz gehören zum Beispiel Richter und Gerichte. Es gehören auch die Staats-Anwälte dazu. Sie sind bei Verbrechen für die Anklage zuständig. Auch Gefängnisse zählen zur Justiz.

  • Präsident oder Präsidentin

    Der Präsident ist der Staats-Chef von einem Land. In vielen Ländern ist der Präsident der mächtigste Politiker. Das ist zum Beispiel in den USA und in Frankreich so. Aber in Deutschland und in anderen Ländern hat der Regierungs-Chef mehr Macht als der Präsident.

zum Wörter-Buch