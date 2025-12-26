Was sind die "Epstein-Files"?

In den Unterlagen sind zum Beispiel Namen geschwärzt worden. (AP / Jon Elswick)

Jeffrey Epstein war ein sehr reicher US-Amerikaner. Er hat viele Jahre Mädchen und Frauen sexuell missbraucht. Er hat sie auch anderen Männern zum Sex angeboten. Darum ist er wegen Sex-Handel angeklagt worden. 2019 ist Epstein in einer Gefängnis-Zelle gestorben.

Die Regierung in den USA hat jetzt die Akten zu dem Fall veröffentlicht. In den Akten sind zum Beispiel Fotos, Briefe oder Zeugen-Aussagen. Die Opfer von Jeffrey Epstein haben das schon lange gefordert. Denn sie sagen: Viele Menschen haben von den Verbrechen gewusst. Das muss alles aufgeklärt werden.

Jeffrey Epstein hatte viele sehr berühmte Freunde und Bekannte. Darunter waren Prominente wie der frühere britische Prinz Andrew, der Sänger Mick Jagger oder der Sänger Michael Jackson. Aber auch wichtige Politiker: zum Beispiel der frühere US-Präsident Bill Clinton oder der jetzige US-Präsident Donald Trump. Viele Menschen fragen sich darum: Haben Clinton und Trump von dem Sex-Handel gewusst? Haben sie Epstein vielleicht sogar geschützt?

Es war lange nicht klar, ob die Epstein-Akten veröffentlicht werden. Im Wahl-Kampf hat Trump das zuerst versprochen. Dann war er aber lange dagegen. Bisher wurde auch nur ein Teil von den Akten veröffentlicht. Und in den Akten ist viel geschwärzt worden und damit nicht lesbar: zum Beispiel die Namen von Personen.

Das Justiz-Ministerium sagt: Das ist zum Schutz von den Betroffenen. Denn es gilt die Unschulds-Vermutung. Das bedeutet: Solange man Menschen keine Straf-Tat nachweisen kann, gelten sie als unschuldig.