Das Grundgesetz feiert 75. Geburtstag

Bundes-Präsident Steinmeier bei der Feier zum Geburtstag von dem Grund-Gesetz. (Bernd von Jutrczenka / dpa / Bernd von Jutrczenka)

Frank-Walter Steinmeier ist der Bundes-Präsident von Deutschland. Er hat bei der Feier eine Rede gehalten. Steinmeier sagt: Wir alle haben eine Verantwortung für unsere Demokratie. Er sagt auch: Wir müssen die Demokratie schützen.

Die Feier fand in einem Schloss statt. Es steht auf der Insel Herren-Chiemsee. Die Insel liegt im Chiemsee in der Nähe von München. In dem Schloss haben Experten den ersten Entwurf für das Grund-Gesetz geschrieben. Das war im August 1948, also vor genau 75 Jahren.

Im Grund-Gesetz geht es nicht nur um die Demokratie. Das Grund-Gesetz sagt auch, dass alle Menschen die gleichen Rechte haben. Alle Menschen in Deutschland müssen sich an die Regeln im Grund-Gesetz halten.