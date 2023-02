Zukunfts-Zentrum wird in Halle gebaut

In Halle an der Saale soll das neue Zukunfts-Zentrum entstehen. (imago i / Winfried Rothermel )

Das Zukunfts-Zentrum soll ein Ort für verschiedene Dinge werden, zum Beispiel für Forschung und für Veranstaltungen. Dabei geht es immer um ein Thema: die deutsche Wieder-Vereinigung und was man daraus lernen kann. Denn Deutschland war viele Jahre geteilt: in die DDR im Osten und die BRD im Westen. Im Osten gab es ein anderes System: den Kommunismus. Die Menschen im Osten haben also lange anders gelebt als die Menschen im Westen.

Die Wieder-Vereinigung war im Jahr 1990. Die Menschen im Osten sollten plötzlich so leben wie die Menschen im Westen. Bei manchen Sachen war das gut: In der DDR durfte man zum Beispiel seine Meinung nicht immer frei sagen. Nach der Wieder-Vereinigung war das wieder möglich. Aber es gab auch viele schlechte Erfahrungen. Zum Beispiel haben viele Menschen im Osten nach der Wieder-Vereinigung ihre Arbeit verloren. Oft haben Menschen aus dem Westen Firmen im Osten gekauft. Sie haben den Arbeitern dann gesagt: Ihr müsst jetzt alles anders machen. Und: Wir wissen viel besser, wie alles funktioniert. Das war für viele Menschen im Osten nicht schön.

Das neue Zukunfts-Zentrum soll genau gucken, was gut und was schlecht gelaufen ist an der Wieder-Vereinigung. Und was man generell bei großen Veränderungen besser machen kann. Zu diesen Themen soll es dann Veranstaltungen, Kunst und Diskussionen geben.

Die Stadt Halle liegt in dem Bundes-Land Sachsen-Anhalt. Das Bundes-Land war Teil von der DDR. Mit dem neuen Zentrum kommen in einigen Jahren neue Arbeits-Plätze und viele Besucher nach Halle.