Viel Zucker ist ungesund - besonders für Kinder. (picture alliance / Shotshop / Monkey Business 2)

Die Organisation "Foodwatch" hat die Getränke untersucht. Sie sagt: In den Getränken ist viel zu viel Zucker. In einigen ist sogar mehr Zucker drin als Kinder an einem ganzen Tag zu sich nehmen sollen. Zum Beispiel: In einem Energy-Drink sind umgerechnet 26 Stück Würfel-Zucker.

Wenn man zu viel Zucker trinkt oder isst, kann man dick und krank werden. Das ist besonders schlecht für Kinder. Kinder-Ärzte sagen: Kinder und Jugendliche sollen weniger als 25 Gramm Zucker pro Tag essen. Am besten ist: So wenig Zucker wie möglich.

Foodwatch fordert deshalb: Die Bundes-Regierung muss neue Gesetze machen. Süße Getränke müssen teurer werden. Werbung für Kinder-Getränke mit zu viel Zucker muss verboten werden. Foodwatch sagt: In dem Land Groß-Britannien gibt es solche Gesetze schon. Deswegen machen viele Hersteller weniger Zucker in die Getränke.