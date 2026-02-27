Nachrichten in
Gericht in den USA sagt: Die meisten Zölle sind nicht rechtmäßig

US-Präsident Donald Trump hat Zölle gegen fast alle Länder erhoben. Zölle heißt: Ein Land nimmt Geld für Waren aus dem Ausland. Ein Gericht in den USA hat jetzt entschieden: Die meisten Zölle von Trump sind gegen das Gesetz.

Der Präsident von den USA: Donald Trump. Auf dem Foto ist er auf einer Pressekonferenz im Weißen Haus.
Donald Trump hat auf die Richter geschimpft und neue Zölle beschlossen. (AFP / MANDEL NGAN)
Das Oberste Gerichtshof ist das wichtigste Gericht in den USA. Es hat entschieden: Nur das Parlament in den USA darf Zölle erheben. Nicht der Präsident. Die meisten Zölle von Trump gelten deshalb nicht mehr.
Trump war nach dem Urteil sehr wütend. Er hat die Richter beschimpft. Und er hat gesagt: Ich beschließe jetzt andere Zölle. Er hat von 15 Prozent gesprochen. Ob er diese Zölle erheben darf, muss wohl wieder ein Gericht entscheiden.
Mit der Europäischen Union hatte Trump über Zölle verhandelt. Die Frage ist: Gelten diese Zölle eigentlich noch? Auch das ist nicht klar.
Wörter-Buch

  • Zoll / Zölle

    Ein Zoll ist eine Art Gebühr. Wenn man Waren aus dem Ausland kauft, kann es sein, dass man dafür Zoll bezahlen muss. Wenn die Zölle hoch sind, werden die Waren teurer. Regierungen können aus verschiedenen Gründen Zölle verlangen. Meistens geht es darum, die Unternehmen im eigenen Land vor Konkurrenz aus dem Ausland zu schützen.

  • Gericht

    An einem Gericht entscheiden Richter und Richterinnen über Streit-Fälle. Sie kennen die Gesetze und entscheiden, ob jemand etwas Verbotenes getan hat.

  • USA

    Die USA heißen auch "Vereinigte Staaten von Amerika" oder kurz: Amerika. Das Land ist eines der mächtigsten der Welt. Die USA sind etwa 9,8 Millionen Quadrat-Kilometer groß. Sie sind der dritt-größte Staat der Erde. Zu den USA gehören 50 Bundes-Staaten.

  • Europäische Union

    In der Europäischen Union arbeiten 27 Länder zusammen. Die Abkürzung für Europäische Union ist EU. Auch Deutschland gehört zur EU. Nach dem 2. Welt-Krieg haben sich einige Länder in Europa zusammengetan. Sie wollten, dass es in Europa nie wieder Krieg gibt. Nach und nach kamen immer mehr Länder dazu. Die EU kann Gesetze machen. Die Gesetze gelten dann in allen EU-Ländern. Die meisten EU-Politiker arbeiten in Brüssel. Das ist die Hauptstadt von Belgien.

