Gericht in den USA sagt: Die meisten Zölle sind nicht rechtmäßig

Donald Trump hat auf die Richter geschimpft und neue Zölle beschlossen. (AFP / MANDEL NGAN)

Das Oberste Gerichtshof ist das wichtigste Gericht in den USA. Es hat entschieden: Nur das Parlament in den USA darf Zölle erheben. Nicht der Präsident. Die meisten Zölle von Trump gelten deshalb nicht mehr.

Trump war nach dem Urteil sehr wütend. Er hat die Richter beschimpft. Und er hat gesagt: Ich beschließe jetzt andere Zölle. Er hat von 15 Prozent gesprochen. Ob er diese Zölle erheben darf, muss wohl wieder ein Gericht entscheiden.

Mit der Europäischen Union hatte Trump über Zölle verhandelt. Die Frage ist: Gelten diese Zölle eigentlich noch? Auch das ist nicht klar.