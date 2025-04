Die Gründer von YouTube: Chad Hurley, Jawed Karim und Steve Chen. (imago / ZUMA Press)

"You" heißt auf Englisch "Du". Und "Tube" bedeutet "Röhre". Das ist ein altes Wort für Fernseher. YouTube bedeutet also so etwas wie: "Du bist der Fernseher." Denn auf YouTube kann jeder selbst Videos machen und andere Menschen können sie ansehen.

Vor 20 Jahren haben sich 3 Freunde YouTube ausgedacht. Sie heißen: Chad Hurley, Steve Chen und Jawed Karim. Es sollte eine Internet-Seite für Hobby-Filme sein. Das war in dem Land USA.

Das 1. Video auf der Internet-Seite hat Jawed Karim selbst gemacht. Er hat es im Zoo von der Stadt San Diego gefilmt. In dem Video sieht man Jawed Karim vor dem Elefanten-Gehege. Er erzählt etwas über die Elefanten. Das Video ist nicht besonders gut.

Die 3 Männer hatten die Internet-Seite nur etwas mehr als 1 Jahr. Dann haben sie YouTube an die Firma Google verkauft. Sie haben viel Geld dafür bekommen: 1,65 Milliarden US-Dollar. Heute ist YouTube aber noch viel mehr Geld wert. Google ist die Internet-Seite, die die Menschen am meisten auf der Welt benutzen. Auf Platz 2 ist schon YouTube.