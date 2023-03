Chinas Präsident besucht Russland

Chinas Präsident Xi Jinping und Russlands Präsident Wladimir Putin besiegeln in Moskau ein Abkommen beider Länder. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Vladimir Astapkovich)

Russland will China zum Beispiel viel Gas und Öl liefern. Und China will in Russland Geschäfte machen. Das ist in diesen Zeiten sehr ungewöhnlich. Denn Russland hat vor einem Jahr einen Krieg gegen das Land Ukraine angefangen. China hatte vor einigen Wochen einen Vorschlag für einen Frieden zwischen Russland und der Ukraine gemacht. Viele hatten nun gehofft: Xi könnte bei seinem Besuch in Russland Putin zumindest von einer Kriegs-Pause überzeugen. Aber bei dem Besuch ging es gar nicht so viel um die Ukraine.

China sagt: Wir sind in dem Krieg neutral. Das bedeutet: Wir stehen auf keiner Seite. Viele Menschen sagen: Das stimmt nicht. Denn China ist mit Russland befreundet. Dafür gibt es mehrere Gründe. Ein wichtiger Grund ist: China und Russland wollen beide, dass das Land USA nicht mehr so viel Macht in der Welt hat. Man sagt: Sie wollen eine neue Welt-Ordnung. In dieser Welt-Ordnung wollen China und Russland selbst mehr Macht haben.