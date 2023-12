Wort des Jahres 2023 ist "Krisen-Modus" (picture alliance / dpa / Julian Stratenschulte)

Eine Krise ist eine Situation, in der es sehr viele Probleme gibt und man denkt, man schafft das nicht. Und im "Krisen-Modus" zu sein bedeutet: Man ist andauernd in so einem Krisen-Zustand.

Die Sprach-Wissenschaftler sagen: In diesem Jahr gibt es besonders viele Krisen in Deutschland. Es gibt zum Beispiel die Probleme mit dem Klima-Wandel oder die Kriege in der Ukraine und im Nahen Osten. Außerdem gibt es die Energie-Krise. Das heißt: Strom und Heizen werden immer teurer. Die Wissenschaftler glauben: Die Menschen in Deutschland fühlen sich wegen der vielen Krisen oft unsicher, wütend und hilflos.

Auf den 2. Platz zum Wort des Jahres haben die Sprach-Wissenschaftler das Wort "Anti-Semitismus". Anti-Semitismus heißt Juden-Feindlichkeit. Auf den 3. Platz kam das Wort "lese-unfähig". Das bedeutet: Jemand kann nicht gut lesen. Die Sprach-Wissenschaftler von der "Gesellschaft für deutsche Sprache" wählen jedes Jahr Wörter zum "Wort des Jahres". Die Wörter sollen zeigen, was die Menschen in Deutschland besonders beschäftigt hat.