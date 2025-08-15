Das Foto zeigt die Rettungs-Schwimmerin Nina Holt (links) mit ihrer Konkurrentin Lena Oppermann. (picture alliance / Xinhua News Agency / Jiang Han)

Bei den World Games machen 114 Länder mit. Die World Games gibt es alle 4 Jahre. Dieses Mal sind sie in dem Land China.

Bei den Wett-Kämpfen gibt es nur Sport-Arten, die es nicht bei den Olympischen Spielen gibt. Das sind zum Beispiel Beach-Handball, Billard, Frisbee-Sport, Karate, Tau-Ziehen und Rettungs-Schwimmen.

Das deutsche Team hat bei den Wett-Kämpfen viele Medaillen gewonnen. Besonders erfolgreich war eine deutsche Schwimmerin. Sie heißt Nina Holt. Sie hat 5 Gold-Medaillen gewonnen.

Nina Holt ist Rettungs-Schwimmerin. Sie hat im Deutschlandfunk gesagt: Ich bin glücklich über meine Medaillen. Sie sagt auch: Es ist sehr wichtig, dass möglichst viele Kinder schwimmen lernen. Dafür setze ich mich ein.