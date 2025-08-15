Der Wochen-Rückblick in Einfacher Sprache


Deutschland sehr erfolgreich bei den "World Games"

Die World Games sind ein großer Sport-Wett-Kampf. World Games ist englisch und bedeutet Welt-Spiele. Das Team aus Deutschland ist bislang besonders erfolgreich.

Zwei Frauen mit Bade-Kappen umarmen sich in einem Schwimm-Becken.
Das Foto zeigt die Rettungs-Schwimmerin Nina Holt (links) mit ihrer Konkurrentin Lena Oppermann. (picture alliance / Xinhua News Agency / Jiang Han)
Bei den World Games machen 114 Länder mit. Die World Games gibt es alle 4 Jahre. Dieses Mal sind sie in dem Land China.
Bei den Wett-Kämpfen gibt es nur Sport-Arten, die es nicht bei den Olympischen Spielen gibt. Das sind zum Beispiel Beach-Handball, Billard, Frisbee-Sport, Karate, Tau-Ziehen und Rettungs-Schwimmen.
Das deutsche Team hat bei den Wett-Kämpfen viele Medaillen gewonnen. Besonders erfolgreich war eine deutsche Schwimmerin. Sie heißt Nina Holt. Sie hat 5 Gold-Medaillen gewonnen.
Nina Holt ist Rettungs-Schwimmerin. Sie hat im Deutschlandfunk gesagt: Ich bin glücklich über meine Medaillen. Sie sagt auch: Es ist sehr wichtig, dass möglichst viele Kinder schwimmen lernen. Dafür setze ich mich ein.
Wörter-Buch

  • World Games

    Die World Games sind eine internationale Sport-Veranstaltung. Es gibt Wett-Kämpfe in Sport-Arten, die nicht zum Programm der Olympischen Spiele gehören. Die World Games werden alle vier Jahre an wechselnden Orten ausgetragen.

  • China

    China ist ein großes Land in Asien. In China leben über 1,4 Milliarden Menschen, also über 1.400 Millionen. Die Hauptstadt von China heißt Peking. Die meisten Menschen in China sprechen Chinesisch. Es gibt aber auch noch viele andere Sprachen. China hat eine sehr starke Wirtschaft. Das Land verkauft seine Produkte in viele Länder auf der Welt.

  • Olympische Spiele

    Die Olympischen Spiele sind der größte Sport-Wettkampf von der Welt. Es gibt Spiele im Sommer und im Winter, immer abwechselnd alle zwei Jahre. Die Spiele sind jedes Mal in einer anderen Stadt auf der Welt. Mitmachen dürfen nur die besten Sportler aus aller Welt. Sie kämpfen in vielen Sport-Arten um Medaillen.

