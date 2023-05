Die Fußballerinnen vom VfL Wolfsburg feiern ihren Sieg gegen den WFC Arsenal. (Paul Terry / CSM via ZUMA Press Wi / Paul Terry)

Die Fußballerinnen vom VfL Wolfsburg haben das Rück-Spiel in dem Halb-Finale von der Champions-League gewonnen. Sie haben gegen die Spielerinnen vom WFC Arsenal aus dem Land England mit 3 zu 2 gewonnen.

Das End-Spiel von der Champions-League ist am 3. Juni in der Stadt Eindhoven in dem Land Niederlande. Da spielen die Frauen vom VfL Wolfsburg dann gegen die Fußballerinnen vom FC Barcelona. Der FC Barcelona ist ein Fußball-Verein aus dem Land Spanien.