Türkischer Fußball-Spieler macht Zeichen von Rechts-Extremen

Der türkische Fußball-Nationalspieler Merih Demiral jubelt - und zeigt dabei den "Wolfsgruß". (dpa / Hendrik Schmidt)

Demiral hat mit seinen Fingern den Kopf von einem Wolf geformt. Dieses Hand-Zeichen nennt man "Wolfs-Gruß". In vielen Fällen bedeutet der "Wolfs-Gruß": Ich finde die "Grauen Wölfe" gut.

Die "Grauen Wölfe" sind eine politische Gruppe aus der Türkei. Die "Grauen Wölfe" sind rechts-extrem. Und sie sind nationalistisch. Sie sind gegen Minderheiten in der Türkei. Zum Beispiel gegen die Kurden. Auch in Deutschland gibt es die "Grauen Wölfe". Der Verfassungs-Schutz beobachtet die "Grauen Wölfe" in Deutschland.

Viele kritisieren den Fußball-Spieler Merih Demiral, weil er den "Wolfs-Gruß" gemacht hat. Demiral hatte ein Tor geschossen und hat das Zeichen beim Jubeln gemacht. Der europäische Fußball-Verband UEFA prüft, ob Merih Demiral eine Strafe bekommt.

Merih Demiral selbst sagt: Ich habe das Hand-Zeichen gemacht, weil ich stolz bin, Türke zu sein. Ich hoffe, ich kann den "Wolfs-Gruß" bald wieder bei einem Tor zeigen.