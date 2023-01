Wohnungs-Not in Deutschland

In Deutschland gibt es viel zu wenig Wohnungen. Fach-Leute haben dazu eine Untersuchung gemacht. Die Fach-Leute sagen: In Deutschland fehlen in diesem Jahr 700.000 Wohnungen. Die Fach-Leute sagen auch: So schlimm war die Lage zuletzt vor mehr als 20 Jahren.

