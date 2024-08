In Deutschland werden immer weniger Wohnungen gebaut

In Deutschland werden zu wenig neue Wohnungen gebaut. (picture alliance / dpa / Matthias Balk)

Die Bundes-Regierung hat gesagt: Wir wollen, dass jedes Jahr 400.000 neue Wohnungen gebaut werden. In diesem Jahr wurde aber erst der Bau von 106.000 neuen Wohnungen genehmigt. Genehmigen heißt: Die Behörden erlauben einem Unternehmen oder einem Menschen, ein Haus mit Wohnungen zu bauen.

Immer weniger Unternehmen und Menschen wollen oder können ein Haus bauen. Der Grund: Es ist sehr teuer geworden. Zum Beispiel kosten die Handwerker mehr Geld als früher. Und die Bau-Materialien kosten oft auch mehr. Meistens braucht man für einen Haus-Bau auch Geld von einer Bank. Es ist sehr teuer geworden, sich Geld von einer Bank zu leihen.

Viele Menschen wollen in Städten leben oder arbeiten. Es gibt aber vor allem in Städten zu wenige Wohnungen. Auch deshalb wird Wohnen in Städten immer teurer.