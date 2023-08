In Wohn-Gemeinschaften oder Wohn-Gruppen ist für Menschen mit Behinderung ein selbst-bestimmteres Leben möglich, sagt der Verein "Ability Watch". (picture alliance / dpa / Henning Kaiser)

Der Chef von dem Verein heißt Constantin Grosch. Grosch sagt: In Wohn-Heimen kann es leicht zu Gewalt kommen. Der Verein hat viele Fälle von Gewalt in Wohn-Heimen gezählt. In den letzten 12 Jahren gab es Gewalt gegen 217 Menschen.

Grosch sagt: Das liegt daran, dass die Betreuer in den Heimen viel Macht haben. Und es liegt daran, dass die Menschen mit Behinderung von den Betreuern abhängig sind. Deshalb können sich die Betroffenen bei Gewalt oft keine Hilfe holen.

Der Verein findet Wohn-Heime deshalb schlecht. Er hat andere Ideen: Menschen mit Behinderung sollten besser von einem persönlichen Begleiter betreut werden. Oder sie könnten in Wohn-Gruppen leben. Der Verein sagt: In Wohn-Gruppen können Menschen mit Behinderung mehr selbst entscheiden.