Justiz-Ministerin will teure Mieten für Wohnungen mit Möbeln verbieten

Es gibt schon ein Gesetz, um Mieter zu schützen. In dem Gesetz steht, wie viel teurer die Miete jedes Jahr werden darf. Vermieter können dieses Gesetz aber umgehen. Wenn zum Beispiel in einer Wohnung Möbel sind, kann der Vermieter mehr Geld fordern.

Die Justiz-Ministerin will das ändern. Sie heißt Stefanie Hubig und ist von der Partei SPD. Hubig sagt: Die Mieter müssen wissen, wofür sie Geld bezahlen. Vermieter sollen deshalb genau aufschreiben, wie viel Geld die Möbel in der Wohnung kosten. Es soll auch eine Ober-Grenze für die Miete von Möbeln geben.

Hubig will auch die Regeln für kurze Miet-Verträge strenger machen. Es soll für Vermieter außerdem schwerer werden, den Mietern zu kündigen. Über das neue Gesetz von Hubig berät jetzt die Bundes-Regierung.