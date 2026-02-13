Nachrichten in
Einfacher Sprache


Justiz-Ministerin will teure Mieten für Wohnungen mit Möbeln verbieten

Mehr als die Hälfte der Menschen in Deutschland wohnt in einer Miet-Wohnung. Vor allem in Städten sind die Mieten oft teuer. Die Bundes-Justiz-Ministerin will die Regeln für Vermieter strenger machen. Sie hat jetzt ein neues Gesetz vorgestellt.

Eine möblierte Wohnung. Die Möbel sind weiß und schwarz und sehr sauber.
Eine moderne möblierte Wohnung (Symbol-Bild) (IMAGO / Funke Foto Services / KerstinxBögeholz )
Es gibt schon ein Gesetz, um Mieter zu schützen. In dem Gesetz steht, wie viel teurer die Miete jedes Jahr werden darf. Vermieter können dieses Gesetz aber umgehen. Wenn zum Beispiel in einer Wohnung Möbel sind, kann der Vermieter mehr Geld fordern.
Die Justiz-Ministerin will das ändern. Sie heißt Stefanie Hubig und ist von der Partei SPD. Hubig sagt: Die Mieter müssen wissen, wofür sie Geld bezahlen. Vermieter sollen deshalb genau aufschreiben, wie viel Geld die Möbel in der Wohnung kosten. Es soll auch eine Ober-Grenze für die Miete von Möbeln geben.
Hubig will auch die Regeln für kurze Miet-Verträge strenger machen. Es soll für Vermieter außerdem schwerer werden, den Mietern zu kündigen. Über das neue Gesetz von Hubig berät jetzt die Bundes-Regierung.
Wörter-Buch

  • Miete

    Miete nennt man das Geld, das man jeden Monat für eine Wohnung bezahlt. Der Mieter bezahlt das Geld an den Vermieter. Dem Vermieter gehört das Haus. Wieviel man bezahlen muss, steht im Miet-Vertrag.

  • Justiz-Minister/ Justiz-Ministerin

    Ein Justiz-Minister oder eine Justiz-Ministerin gehört zur Regierung. Er oder sie ist für das Recht zuständig, also zum Beispiel für die Gerichte und für viele Gesetze.

  • Bundes-Regierung

    Die Bundes-Regierung ist die Regierung von Deutschland. Zur Bundes-Regierung gehören die Minister und Ministerinnen. Jeder Minister ist für bestimmte Themen zuständig: zum Beispiel für Umwelt, Wirtschaft oder Bildung. Die Bundes-Regierung wird von der Bundes-Kanzlerin oder vom Bundes-Kanzler geleitet.

