Das ist Raul Krauthausen. (picture alliance / dpa/ Karlheinz Schindler)

Zu den Wohlfahrts-Verbänden gehören zum Beispiel die Caritas, die Diakonie und die Arbeiter-Wohlfahrt. Die Arbeiter-Wohlfahrt heißt kurz AWO. Die Verbände haben zum Beispiel Wohn-Heime für Menschen mit Behinderung und sie haben Werkstätten für Menschen mit Behinderung.

Raul Krauthausen sagt: In den Wohn-Heimen und Werkstätten sind meistens Nicht-Behinderte Chef oder Chefin. Und die sagen: Ich weiß, was für Menschen mit Behinderung gut ist. Krauthausen sagt: Das ist ein Problem. Menschen mit Behinderung wissen am besten, was für sie gut ist. Sie müssen mehr mit-bestimmen.

Krauthausen kritisiert auch die Werkstätten für Menschen mit Behinderung. Nur wenige Mitarbeiter wechseln von dort in Unternehmen mit Nicht-Behinderten. Krauthausen sagt: Die Gesellschaft will mit dem Thema "Behinderung" eigentlich nichts zu tun haben. Wegen der Werkstätten sehen die anderen Menschen die Menschen mit Behinderung nicht.

Raul Krauthausen hat die Glas-Knochen-Krankheit. Er ist klein-wüchsig und sitzt im Roll-Stuhl. Krauthausen ist ein Behinderten-Rechts-Aktivist.