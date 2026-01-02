150 Millionen Anfragen für WM-Tickets

Noch nie wollten so viele Menschen Tickets für eine Fußball-WM kaufen. Die Tickets sind aber sehr teuer. (picture alliance / CHROMORANGE | Udo Herrmann)

Die FIFA sagt: Wir haben Anfragen von Fans aus mehr als 200 Ländern. Insgesamt hat es Anfragen für 150 Millionen Tickets gegeben. Für alle WM-Spiele gibt es aber nur ungefähr 5 Millionen Plätze. Darum wird bald ausgelost, wer eine Eintritts-Karte bekommt.

Es hat auch viel Kritik an der FIFA gegeben. Denn die Tickets kosten viel Geld. Für das End-Spiel von der WM kostet ein Ticket mehrere tausend Euro. Die FIFA hat auf die Kritik reagiert. Darum gibt es für jedes Spiel nun auch billige Tickets. Die Tickets sollen 51 Euro kosten. Organisationen von Fans sagen dazu: Das ist gut. Die Fans kritisieren aber: Es sind nur wenige Tickets pro Spiel so günstig. Die anderen Tickets sind immer noch sehr teuer.

Die WM ist im Juni und Juli in den Ländern USA, Kanada und Mexiko.