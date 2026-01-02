Nachrichten in
Einfacher Sprache


150 Millionen Anfragen für WM-Tickets

Dieses Jahr ist wieder die Fußball-Welt-Meisterschaft. Der Welt-Verband für den Fußball heißt FIFA. Die FIFA sagt: Noch nie wollten so viele Menschen Eintritts-Karten haben. Die Tickets sind aber sehr teuer.

Das Foto zeigt den Fußball für die WM 2026.
Noch nie wollten so viele Menschen Tickets für eine Fußball-WM kaufen. Die Tickets sind aber sehr teuer. (picture alliance / CHROMORANGE | Udo Herrmann)
Die FIFA sagt: Wir haben Anfragen von Fans aus mehr als 200 Ländern. Insgesamt hat es Anfragen für 150 Millionen Tickets gegeben. Für alle WM-Spiele gibt es aber nur ungefähr 5 Millionen Plätze. Darum wird bald ausgelost, wer eine Eintritts-Karte bekommt.
Es hat auch viel Kritik an der FIFA gegeben. Denn die Tickets kosten viel Geld. Für das End-Spiel von der WM kostet ein Ticket mehrere tausend Euro. Die FIFA hat auf die Kritik reagiert. Darum gibt es für jedes Spiel nun auch billige Tickets. Die Tickets sollen 51 Euro kosten. Organisationen von Fans sagen dazu: Das ist gut. Die Fans kritisieren aber: Es sind nur wenige Tickets pro Spiel so günstig. Die anderen Tickets sind immer noch sehr teuer.
Die WM ist im Juni und Juli in den Ländern USA, Kanada und Mexiko.

Wörter-Buch

  • Fußball-Welt-Meisterschaft

    Die Fußball-Welt-Meisterschaft ist ein Turnier für die besten National-Mannschaften aus aller Welt. Die Abkürzung für Welt-Meisterschaft ist WM. Eine Fußball-WM gibt es alle 4 Jahre. Vorher gibt es Qualifikations-Spiele. Dabei entscheidet sich, wer bei der WM mitmachen darf.

  • FIFA

    Die FIFA ist der internationale Verein für den Fußball. Man kann auch Welt-Fußball-Verband dazu sagen. Die Zentrale von der FIFA ist in der Stadt Zürich in dem Land Schweiz. Die FIFA organisiert die Welt-Meisterschaften im Fußball. Sie entscheidet auch, in welchen Fernseh-Sendern die Welt-Meisterschaft zu sehen ist. Die FIFA verdient durch die WM und durch Werbung viel Geld.

  • USA

    Die USA heißen auch "Vereinigte Staaten von Amerika" oder kurz: Amerika. Das Land ist eines der mächtigsten der Welt. Die USA sind etwa 9,8 Millionen Quadrat-Kilometer groß. Sie sind der dritt-größte Staat der Erde. Zu den USA gehören 50 Bundes-Staaten.

  • Kanada

    Kanada ist ein Land in Nord-Amerika. Es liegt nördlich von dem Land USA. Die Haupt-Stadt von Kanada heißt Ottawa. Die meisten Menschen in Kanada sprechen Englisch. In einem Teil von Kanada sprechen die Menschen aber vor allem Französisch.

  • Mexiko

    Mexiko ist ein Land in Nord-Amerika. Es wird auch Vereinigte Mexikanische Staaten genannt. Die Haupt-Stadt von Mexiko heißt Mexiko-Stadt. Die meisten Menschen in Mexiko sprechen Spanisch. Mexiko ist ein Nachbar-Land von dem Land USA.

zum Wörter-Buch