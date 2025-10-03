Der Wochen-Rückblick in Einfacher Sprache


Proteste gegen Fußball-WM in Marokko

In dem Land Marokko gibt es Proteste. Junge Menschen demonstrieren gegen die Fußball-Welt-Meisterschaft im Jahr 2030. Es geht um Korruption und um große Bau-Projekte. Bei den Protesten gibt es Gewalt.

Ein junger Mann wird von vielen anderen Männern in ein Auto gezerrt.
Bei den Protesten in Marokko ist es zu Gewalt und Festnahmen gekommen. (Uncredited / AP / dpa / Uncredited)
Die jungen Menschen sagen: Die Regierung verschwendet Geld. Sie gibt viel Geld aus für die Fußball-WM. Aber sie kümmert sich nicht um uns. Dabei geht es uns schlecht. Marokko ist ein Land in Nord-Afrika. Viele junge Menschen sind arbeitslos. Sie sind arm. Viele vertrauen Politikern und Politikerinnen nicht.
Die Regierung in Marokko will viele Milliarden Euro für die WM ausgeben. Zum Beispiel für neue Stadien und Straßen. Die WM ist in 5 Jahren. Die Spiele sind nicht nur in Marokko, sondern auch in den Ländern Portugal und Spanien.
Bei den Protesten haben sich einige Teilnehmer und die Polizei angegriffen. Die Polizei sagt: Wir haben viele Menschen festgenommen.
Wörter-Buch

  • Marokko

    Marokko ist ein Land in Nord-Afrika. Es liegt am Mittel-Meer, gegenüber von Spanien. Die Haupt-Stadt von Marokko heißt Rabat. Die meisten Menschen in Marokko sind Muslime und sprechen Arabisch.

  • Afrika

    Afrika ist ein Erd-Teil. Es liegt südlich von Europa. Dazwischen ist das Mittel-Meer. Über 50 Länder gehören zu Afrika. Insgesamt leben dort ungefähr 1,3 Milliarden Menschen. Das sind fast doppelt so viele Menschen wie in Europa.

  • Korruption

    Korruption ist ein anderes Wort für Bestechung. Bestechung bedeutet, dass ein Politiker oder ein Beamter Geld nimmt, das ihm nicht zusteht. Dann macht der Politiker oder die Politikerin Dinge, die der Geld-Geber gut findet. Viele Länder haben Probleme mit Korruption.

  • Fußball-Welt-Meisterschaft

    Die Fußball-Welt-Meisterschaft ist ein Turnier für die besten National-Mannschaften aus aller Welt. Die Abkürzung für Welt-Meisterschaft ist WM. Eine Fußball-WM gibt es alle 4 Jahre. Vorher gibt es Qualifikations-Spiele. Dabei entscheidet sich, wer bei der WM mitmachen darf.

  • Spanien

    Spanien ist ein Land in Europa. Es liegt in Süd-Europa. Die Hauptstadt von Spanien heißt Madrid. Die meisten Menschen in Spanien sprechen Spanisch. Spanien gehört wie Deutschland zur EU, also zur Europäischen Union.

  • Portugal

    Portugal ist ein Land in Süd-Europa. Es liegt am Atlantischen Ozean. Die Haupt-Stadt von Portugal heißt Lissabon. Portugal gehört wie Deutschland zur Europäischen Union.

