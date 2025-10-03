Proteste gegen Fußball-WM in Marokko

Bei den Protesten in Marokko ist es zu Gewalt und Festnahmen gekommen. (Uncredited / AP / dpa / Uncredited)

Die jungen Menschen sagen: Die Regierung verschwendet Geld. Sie gibt viel Geld aus für die Fußball-WM. Aber sie kümmert sich nicht um uns. Dabei geht es uns schlecht. Marokko ist ein Land in Nord-Afrika. Viele junge Menschen sind arbeitslos. Sie sind arm. Viele vertrauen Politikern und Politikerinnen nicht.

Die Regierung in Marokko will viele Milliarden Euro für die WM ausgeben. Zum Beispiel für neue Stadien und Straßen. Die WM ist in 5 Jahren. Die Spiele sind nicht nur in Marokko, sondern auch in den Ländern Portugal und Spanien.

Bei den Protesten haben sich einige Teilnehmer und die Polizei angegriffen. Die Polizei sagt: Wir haben viele Menschen festgenommen.