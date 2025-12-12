Der Wochen-Rückblick in Einfacher Sprache


Fußball-WM: Deutschland spielt gegen Curacao

Die nächste Fußball-Weltmeisterschaft ist im Sommer. Sie findet in 3 Ländern statt: USA, Mexiko und Kanada. Jetzt wurden die Spiel-Gruppen ausgelost.

Das Logo der WM 2026 - der Weltmeisterpokal über den zwei großen Ziffern 2 und 6.
Das ist das Logo von der WM 2026. (picture alliance / empics)
Deutschland ist in Gruppe E. Deutschland spielt gegen die Länder Curacao, Elfenbein-Küste und Ecuador. Viele Fach-Leute finden: Deutschland hat eine leichte Gruppe.
Curacao ist eine kleine Insel in der Karibik. Das Land ist zum 1. Mal bei einer Fußball-WM dabei. Die Elfenbein-Küste ist ein Land in Afrika. Ecuador ist ein Land in Süd-Amerika.
Der Welt-Verband vom Fußball heißt FIFA. Die FIFA hat bei der Auslosung einen Preis an US-Präsident Trump gegeben. Der Preis ist ganz neu und heißt Friedens-Preis.
Viele Menschen kritisieren den Preis. Sie finden: Trump hat keinen Friedens-Preis verdient. Die FIFA will sich nur bei Trump beliebt machen.

Wörter-Buch

  • Welt-Meisterschaft

    Bei einer Welt-Meisterschaft treffen sich die besten Sportlerinnen und Sportler aus verschiedenen Ländern. Die Abkürzung für Welt-Meisterschaft ist WM. Eine WM ist immer für eine bestimmte Sport-Art: Es gibt zum Beispiel eine Fußball-WM, eine Handball-WM oder eine Ski-WM.

  • USA

    Die USA heißen auch "Vereinigte Staaten von Amerika" oder kurz: Amerika. Das Land ist eines der mächtigsten der Welt. Die USA sind etwa 9,8 Millionen Quadrat-Kilometer groß. Sie sind der dritt-größte Staat der Erde. Zu den USA gehören 50 Bundes-Staaten.

  • Kanada

    Kanada ist ein Land in Nord-Amerika. Es liegt nördlich von dem Land USA. Die Haupt-Stadt von Kanada heißt Ottawa. Die meisten Menschen in Kanada sprechen Englisch. In einem Teil von Kanada sprechen die Menschen aber vor allem Französisch.

  • Mexiko

    Mexiko ist ein Land in Nord-Amerika. Es wird auch Vereinigte Mexikanische Staaten genannt. Die Haupt-Stadt von Mexiko heißt Mexiko-Stadt. Die meisten Menschen in Mexiko sprechen Spanisch. Mexiko ist ein Nachbar-Land von dem Land USA.

  • Ecuador

    Ecuador ist ein Land in Süd-Amerika. Die meisten Menschen dort sprechen Spanisch. Eine weitere wichtige Sprache ist Quichua oder Kichwa. Das ist die Sprache der Ur-Bevölkerung. Die Haupt-Stadt von Ecuador heißt Quito. Sie liegt hoch oben in den Bergen. Der Name Ecuador kommt vom Äquator: Das ist die gedachte Mittel-Linie, die einmal um die Erde herumführt.

  • Elfenbein-Küste

    Die Elfenbein-Küste ist ein Land in Afrika. Es liegt im Westen von Afrika, am Atlantischen Ozean. Die Haupt-Stadt von der Elfenbein-Küste heißt Yamoussoukro. Die meisten Menschen in der Elfenbein-Küste sprechen Französisch.

  • Süd-Amerika

    Süd-Amerika ist ein Erd-Teil. Süd-Amerika liegt südlich von den USA. Süd-Amerika besteht aus vielen Ländern, zum Beispiel Argentinien, Brasilien, Kolumbien und Venezuela.

  • FIFA

    Die FIFA ist der internationale Verein für den Fußball. Man kann auch Welt-Fußball-Verband dazu sagen. Die Zentrale von der FIFA ist in der Stadt Zürich in dem Land Schweiz. Die FIFA organisiert die Welt-Meisterschaften im Fußball. Sie entscheidet auch, in welchen Fernseh-Sendern die Welt-Meisterschaft zu sehen ist. Die FIFA verdient durch die WM und durch Werbung viel Geld.

