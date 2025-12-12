Fußball-WM: Deutschland spielt gegen Curacao

Das ist das Logo von der WM 2026. (picture alliance / empics)

Deutschland ist in Gruppe E. Deutschland spielt gegen die Länder Curacao, Elfenbein-Küste und Ecuador. Viele Fach-Leute finden: Deutschland hat eine leichte Gruppe.

Curacao ist eine kleine Insel in der Karibik. Das Land ist zum 1. Mal bei einer Fußball-WM dabei. Die Elfenbein-Küste ist ein Land in Afrika. Ecuador ist ein Land in Süd-Amerika.

Der Welt-Verband vom Fußball heißt FIFA. Die FIFA hat bei der Auslosung einen Preis an US-Präsident Trump gegeben. Der Preis ist ganz neu und heißt Friedens-Preis.

Viele Menschen kritisieren den Preis. Sie finden: Trump hat keinen Friedens-Preis verdient. Die FIFA will sich nur bei Trump beliebt machen.