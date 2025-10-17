Der Wochen-Rückblick in Einfacher Sprache


Deutsche Fußballer gewinnen

Die deutsche Fußball-National-Mannschaft muss sich für die Welt-Meisterschaft im nächsten Jahr noch qualifizieren. Jetzt hat sie 2 wichtige Spiele gewonnen.

Nick Woltemade hat ein Tor geschossen und freut sich.
In der WM-Qualifikation haben die deutschen Fuballer gegen Nord-Irland gewonnen. (Christian Charisius / dpa )
Die Mannschaft von Bundes-Trainer Julian Nagelsmann hat gegen Luxemburg 4:0 gewonnen. Ein paar Tage später hat sie auch gegen Nord-Irland gewonnen. Das Spiel ging 1:0 für Deutschland aus. Damit stehen die Chancen auf den Sieg in der Gruppe A sehr gut. Mit einem Sieg ist Deutschland für die WM qualifiziert. 2 Qualifikations-Spiele hat die deutsche Mannschaft im November noch.
Andere Länder haben sich schon für die WM qualifiziert. Als 1. Land aus Europa hat das England geschafft. Auch Katar und Süd-Afrika werden bei der WM 2026 dabei sein. Auch Kap-Verde hat sich qualifiziert. Kap Verde ist ein kleiner Insel-Staat im Westen von Afrika. Das Land wird der 2. kleinste WM-Teilnehmer in der Geschichte sein. Nur Island war noch kleiner.
Die Fußball-WM findet in den USA, Kanada und Mexiko statt. Erstmals nehmen 48 Mannschaften teil, so viele wie noch nie.
Wörter-Buch

  • Fußball-Welt-Meisterschaft

    Die Fußball-Welt-Meisterschaft ist ein Turnier für die besten National-Mannschaften aus aller Welt. Die Abkürzung für Welt-Meisterschaft ist WM. Eine Fußball-WM gibt es alle 4 Jahre. Vorher gibt es Qualifikations-Spiele. Dabei entscheidet sich, wer bei der WM mitmachen darf.

  • Bundes-Trainer oder Bundes-Trainerin

    Als Bundes-Trainer oder Bundes-Trainerin bezeichnet der Deutsche Fußball-Bund (DFB) die verantwortlichen Trainer für die Männer- beziehungsweise Frauen-Fußball-National-Mannschaft.

  • Qualifikation

    Das Wort Qualifikation hat 2 Bedeutungen: Erstens steht das Wort für eine Art Bewerbungs-Runde. Qualifikationen gibt es oft für Sport-Veranstaltungen wie etwa die Fußball-Welt-Meisterschaft. Dann spielen viele Mannschaften in der Qualifikation gegeneinander, und die besten von ihnen dürfen bei der Welt-Meisterschaft mitspielen. Das Wort Qualifikation bezeichnet aber auch, wie gut jemand für eine Aufgabe geeignet ist. Ein Beispiel: Wenn jemand an der Universität erfolgreich Medizin studiert hat, dann hat er die Qualifikation dafür, Arzt zu werden.

