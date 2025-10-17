Deutsche Fußballer gewinnen

In der WM-Qualifikation haben die deutschen Fuballer gegen Nord-Irland gewonnen. (Christian Charisius / dpa )

Die Mannschaft von Bundes-Trainer Julian Nagelsmann hat gegen Luxemburg 4:0 gewonnen. Ein paar Tage später hat sie auch gegen Nord-Irland gewonnen. Das Spiel ging 1:0 für Deutschland aus. Damit stehen die Chancen auf den Sieg in der Gruppe A sehr gut. Mit einem Sieg ist Deutschland für die WM qualifiziert. 2 Qualifikations-Spiele hat die deutsche Mannschaft im November noch.

Andere Länder haben sich schon für die WM qualifiziert. Als 1. Land aus Europa hat das England geschafft. Auch Katar und Süd-Afrika werden bei der WM 2026 dabei sein. Auch Kap-Verde hat sich qualifiziert. Kap Verde ist ein kleiner Insel-Staat im Westen von Afrika. Das Land wird der 2. kleinste WM-Teilnehmer in der Geschichte sein. Nur Island war noch kleiner.

Die Fußball-WM findet in den USA, Kanada und Mexiko statt. Erstmals nehmen 48 Mannschaften teil, so viele wie noch nie.