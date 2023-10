Fußball-WM 2030 auf 3 Kontinenten

Vertreter von dem süd-amerikanischen Fußball-Verband halten einen WM-Pokal in der Hand. Sie strahlen in die Kamera. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Jorge Saenz)

Die Länder Spanien, Portugal und Marokko sind bei der WM 2030 Gast-Geber. Das heißt: Hier werden die meisten Spiele stattfinden. Spanien und Portugal gehören zu Europa, Marokko liegt in Afrika. Außerdem werden 3 Spiele in Süd-Amerika gespielt. Das hat einen besonderen Grund: 2030 feiert die Fußball-WM ihren 100. Geburtstag. Die erste Fußball-WM wurde 1930 in dem Land Uruguay gespielt. Deshalb soll 2030 auch das Eröffnungs-Spiel in Uruguay stattfinden. 2 weitere Spiele wird es in Argentinien und Paraguay geben.

An der Entscheidung von der FIFA gibt es auch Kritik. Vor allem von den Fans, denn sie müssten sehr viel mit dem Flugzeug reisen, um alle Spiele zu sehen. Ein großer Fan-Verband hat schon gesagt: Eine WM auf 3 Kontinenten ist nicht gut für die Umwelt und die Nachhaltigkeit. Und für die Fans ist sie auch sehr teuer.