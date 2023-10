Wirtschafts-Nobel-Preis für Claudia Goldin

Claudia Goldin spricht am Telefon mit einem Reporter, nachdem sie den Nobel-Preis für Wirtschaft bekommen hat. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / JOSH REYNOLDS)

Claudia Goldin ist Professorin an der berühmten Harvard-Universität in den USA. Goldin ist 77 Jahre alt. Sie erforscht zum Beispiel, wie Frauen heute arbeiten. Und wie sie in den letzten Jahrhunderten gearbeitet haben.

Goldin zeigt in ihrer Forschung: Frauen bekommen oft weniger Geld als Männer. Denn viele Frauen kümmern sich um Kinder, um alte Verwandte und um den Haushalt. Sie haben deswegen weniger Zeit für die Arbeit als Männer. Viele finden das ungerecht. Die Forschung von Goldin hilft, diese Ungerechtigkeit zu verstehen und neue Lösungen zu finden.

Der Nobel-Preis wird jedes Jahr verliehen für Wirtschaft, Physik, Chemie, Medizin, Literatur und Frieden. Der Nobel-Preis für Wirtschaft ist immer der letzte Preis. Im Dezember gibt es für alle Gewinner eine große Feier in Schweden.