Deutsche Wirtschaft schrumpft

Kräne, Container und ein Windrad im Hamburger Hafen. Der Hamburger Hafen ist ein wichtiger Teil von der deutschen Wirtschaft. (picture alliance / dpa / Georg Wendt)

Einer von den Experten ist Oliver Holtemöller. Er arbeitet am Institut für Wirtschafts-Forschung in der Stadt Halle. Holtemöller sagt: Die Wirtschaft leidet immer noch unter den Krisen in der Welt. Zum Beispiel unter den Folgen von dem Krieg in dem Land Ukraine. Oder von der Corona-Pandemie. Holtemöller sagt: Die Industrie hat sich noch nicht richtig von den Krisen erholt. Und auch die Menschen in Deutschland geben deswegen weniger Geld aus.

Die Experten sagen aber: Nächstes Jahr wird die Wirtschaft wahrscheinlich wieder wachsen. Und auch für 2025 sieht es ganz gut aus.

Die Meinung von den Experten ist wichtig für die Bundes-Regierung. Die Regierung entscheidet, wie hoch die Steuern sind. Dafür nutzt sie die Informationen von den Experten.