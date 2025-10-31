Hurrikan "Melissa" verwüstet Jamaika, Kuba und Haiti

Auf Jamaika hat der Wirbel-Sturm "Melissa" viele Häuser beschädigt oder zerstört. (Jamaica Observer via Xinhua / dp)

Der Hurrikan hat den Namen Melissa. Es gab heftigen Regen und Überschwemmungen. Viele Bäume sind umgestürzt. Tausende Menschen sind in Schutz-Räume gegangen. Etwa 50 Menschen sind gestorben.

Die Regierung von Jamaika hat nach dem Sturm beschlossen: Das ganze Land gilt jetzt als Katastrophen-Gebiet. Das bedeutet: Die Regierung kann leichter Hilfe organisieren. Auch in Kuba hat der Wirbel-Sturm große Schäden verursacht.

Experten aus dem Land USA haben den Wirbel-Sturm erforscht. Sie sagen: Das ist einer der stärksten Stürme, die es jemals im Ozean Atlantik gegeben hat. Einige Experten vom amerikanischen Militär sind sogar mit einem Flugzeug mitten in den Sturm hineingeflogen. Dort haben sie wichtige Messungen und Fotos gemacht. Die Fotos zeigen, wie ein Wirbel-Sturm von innen aussieht.