Der Wochen-Rückblick in Einfacher Sprache


Hurrikan "Melissa" verwüstet Jamaika, Kuba und Haiti

In den Ländern Jamaika, Kuba und Haiti hat es einen starken Wirbel-Sturm gegeben. So einen Sturm nennt man Hurrikan. Durch den Sturm sind Menschen gestorben. Der Sturm hat viele Schulen, Kranken-Häuser und Wohn-Häuser beschädigt.

Audio herunterladen
Das Foto zeigt eine zerstörte Tankstelle nach dem Hurrikan "Melissa" auf Jamaika.
Auf Jamaika hat der Wirbel-Sturm "Melissa" viele Häuser beschädigt oder zerstört. (Jamaica Observer via Xinhua / dp)
Der Hurrikan hat den Namen Melissa. Es gab heftigen Regen und Überschwemmungen. Viele Bäume sind umgestürzt. Tausende Menschen sind in Schutz-Räume gegangen. Etwa 50 Menschen sind gestorben.
Die Regierung von Jamaika hat nach dem Sturm beschlossen: Das ganze Land gilt jetzt als Katastrophen-Gebiet. Das bedeutet: Die Regierung kann leichter Hilfe organisieren. Auch in Kuba hat der Wirbel-Sturm große Schäden verursacht.
Experten aus dem Land USA haben den Wirbel-Sturm erforscht. Sie sagen: Das ist einer der stärksten Stürme, die es jemals im Ozean Atlantik gegeben hat. Einige Experten vom amerikanischen Militär sind sogar mit einem Flugzeug mitten in den Sturm hineingeflogen. Dort haben sie wichtige Messungen und Fotos gemacht. Die Fotos zeigen, wie ein Wirbel-Sturm von innen aussieht.
Diese Meldung als epub herunterladen.

Wörter-Buch

  • Hurrikan

    Ein Hurrikan ist ein sehr starker und gefährlicher Wirbel-Sturm. Er kann Häuser und Straßen zerstören, Bäume ausreißen und Autos durch die Luft schleudern. Menschen können in dem Sturm sterben. Wenn ein Hurrikan vom Meer kommt, wird das Land oft überschwemmt. In manchen Ländern gibt es sehr oft Hurrikans. Zum Bespiel in den USA.

  • Jamaika

    Jamaika ist ein Land in der Karibik. Es ist eine Insel. Die Karibik ist eine Region zwischen Nord-Amerika und Süd-Amerika. Jamaika ist vom Atlantik und dem Karibischen Meer umgeben. Die Hauptstadt von Jamaika heißt Kingston. Die Menschen in Jamaika sprechen Englisch oder Patois.

  • Kuba

    Kuba ist ein Land in Amerika. Es liegt auf einer Insel in der Nähe der USA. Die Hauptstadt von Kuba heißt Havanna. In Kuba sprechen die Menschen Spanisch. Kuba ist ein sozialistisches Land. Das heißt unter anderem, dass es dort nur eine Partei gibt. Die Menschen können also nicht wie bei uns verschiedene Parteien wählen.

  • Haiti

    Haiti ist ein kleines Land in Nord-Amerika. Es liegt auf einer Insel. Haiti ist der West-Teil von der Insel. Der Ost-Teil ist ein anderes Land: die Dominikanische Republik. Die Haupt-Stadt von Haiti heißt Port-au-Prince. In Haiti leben ungefähr so viele Menschen wie in dem deutschen Bundes-Land Baden-Württemberg. In Haiti spricht man Haitianisch und Französisch. Viele Haitianer sind sehr arm. Im Jahr 2010 hat es ein schweres Erd-Beben in Haiti gegeben. Mehr als 300.000 Menschen sind dabei gestorben.

zum Wörter-Buch