Satz von Angela Merkel: 10 Jahre "Wir schaffen das"

Vor 10 Jahren: Angela Merkel macht ein Selfie mit einem Geflüchteten (picture alliance / dpa / Bernd von Jutrczenka)

2015 war der Bürger-Krieg in dem Land Syrien sehr schlimm. Viele Menschen sind von Syrien nach Europa geflohen. Am 31. August 2015 war Angela Merkel bei einer Presse-Konferenz. Sie hat dort über die Flüchtlinge gesprochen, die nach Deutschland kommen.

Angela Merkel hat erklärt, dass die Flüchtlinge eine Wohnung und Essen brauchen. Sie hat gesagt, dass die Flüchtlinge schnell Deutsch lernen und arbeiten sollen. Angela Merkel hat gesagt: Deutschland ist ein starkes Land. Und sie hat gesagt: Wir haben schon so vieles geschafft. Wir schaffen auch das.

Manche Menschen in Deutschland sagen: Dieser Satz war ganz schlecht. Dadurch haben sich viele Flüchtlinge gedacht: Wir versuchen auch, nach Deutschland zu kommen. Manche Menschen sagen heute: Dadurch waren es zu viele Flüchtlinge in Deutschland. Wir haben dadurch Probleme bekommen.

Andere Menschen sehen das anders. Sie finden es richtig, was Angela Merkel gesagt hat. Sie sagen: Vielen Menschen geht es sehr schlecht dort, wo sie leben. Sie dürfen nach Deutschland kommen. Deutschland ist ein reiches und starkes Land und kann helfen.