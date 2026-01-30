100-Tausende Haushalte in den USA haben keinen Strom

Wintersturm in dem Land USA (dpa / ap / George Walker)

In 17 Bundes-Staaten und der Hauptstadt Washington bereiten sich Polizei, Feuerwehr und Krankenhäuser auf Not-Fälle vor. 100-Tausende Wohnungen und Häuser in den USA haben jetzt schon keinen Strom mehr.

Besonders betroffen sind die Bundes-Staaten Mississippi, Texas und Tennessee. Auch in Louisiana und New Mexico gab es viele Ausfälle. Die Energie-Unternehmen arbeiten daran, den Strom schnell wieder einzuschalten.

In den kommenden Tagen soll es noch mehr Schnee geben. Die Regierung sagt: Die Menschen müssen sich darauf vorbereiten. Alle sollen genug Essen und Brennstoff zu Hause haben. Wenn so viel Schnee fällt, können Autos nicht mehr auf Straßen fahren und Flugzeuge starten. Auch die Versorgung mit Lebens-Mitteln wird dann schwierig.

Zahlreiche Bundes-Staaten haben deshalb den Notstand ausgerufen. Das heißt: Dann können die Behörden deutlich schneller Hilfen, Geld und Personal bekommen.