Viele Probleme durch Glatt-Eis

Viele Fuß-Gänger sind auf dem Glatt-Eis ausgerutscht. (picture alliance / Maximilian Koch / Maximilian Koch)

Das Problem war: Schnee und Regen sind von West-Europa nach Deutschland gekommen. Der Regen ist gefroren. Dadurch ist Glatt-Eis entstanden. Der Deutsche Wetter-Dienst hat vor dem Glatt-Eis gewarnt.

Deshalb haben die Bundes-Länder Nordrhein-Westfalen, Bremen und Niedersachsen beschlossen: Schul-Kinder müssen am Montag nicht in die Schule kommen. In einigen Schulen gab es Distanz-Unterricht. Auch in anderen Bundes-Ländern waren viele Schulen geschlossen. Dadurch sollten Unfälle auf dem Schul-Weg verhindert werden.

In den Kranken-Häusern gab es mehr Not-Fälle durch das Winter-Wetter. Der Chef von der Kranken-Haus-Gesellschaft heißt Gerald Gaß. Er hat gesagt: Es gab viele Unfälle von Fuß-Gängern. Die Fuß-Gänger hatten zum Beispiel Knochen-Brüche. In den Bundes-Ländern Bayern und Sachsen gab es besonders viele Auto-Unfälle.

An den Flughäfen Frankfurt, München und Nürnberg wurden viele Flüge gestrichen.