Nachrichten in
Einfacher Sprache


Viele Probleme durch Glatt-Eis

Glatt-Eis hat in großen Teilen von Deutschland für Probleme gesorgt. Es gab viele Verkehrs-Unfälle. In einigen Bundes-Ländern mussten Kinder am Montag nicht in die Schule gehen.

Audio herunterladen
Das Bild zeigt einen frostigen, gepflasterten Boden. 2 Füße in Turn-Schuhen bewegen sich vorsichtig auf dem Boden.
Viele Fuß-Gänger sind auf dem Glatt-Eis ausgerutscht. (picture alliance / Maximilian Koch / Maximilian Koch)
Das Problem war: Schnee und Regen sind von West-Europa nach Deutschland gekommen. Der Regen ist gefroren. Dadurch ist Glatt-Eis entstanden. Der Deutsche Wetter-Dienst hat vor dem Glatt-Eis gewarnt.
Deshalb haben die Bundes-Länder Nordrhein-Westfalen, Bremen und Niedersachsen beschlossen: Schul-Kinder müssen am Montag nicht in die Schule kommen. In einigen Schulen gab es Distanz-Unterricht. Auch in anderen Bundes-Ländern waren viele Schulen geschlossen. Dadurch sollten Unfälle auf dem Schul-Weg verhindert werden.
In den Kranken-Häusern gab es mehr Not-Fälle durch das Winter-Wetter. Der Chef von der Kranken-Haus-Gesellschaft heißt Gerald Gaß. Er hat gesagt: Es gab viele Unfälle von Fuß-Gängern. Die Fuß-Gänger hatten zum Beispiel Knochen-Brüche. In den Bundes-Ländern Bayern und Sachsen gab es besonders viele Auto-Unfälle.
An den Flughäfen Frankfurt, München und Nürnberg wurden viele Flüge gestrichen.
Diese Meldung als epub herunterladen

Wörter-Buch

  • Bundes-Land

    Deutschland besteht aus 16 Bundes-Ländern. Sie heißen zum Beispiel Bayern, Sachsen oder Nordrhein-Westfalen. Jedes Bundes-Land hat eine Landes-Regierung. Der Chef von einer Landes-Regierung ist der Minister-Präsident oder die Minister-Präsidentin.

  • Bremen

    Bremen ist eine Stadt in Nord-Deutschland. Bremen ist aber auch ein eigenes Bundes-Land. Es ist das kleinste Bundes-Land von Deutschland. Es besteht aus den Städten Bremen und Bremerhaven. Das Parlament von dem Land Bremen heißt Bremische Bürgerschaft.

  • Niedersachsen

    Niedersachsen ist ein deutsches Bundes-Land, also ein Teil von Deutschland. Die Hauptstadt von Niedersachsen ist Hannover. Niedersachsen liegt in Nord-Deutschland. Auch ein Teil der deutschen Nordsee-Küste gehört zu Niedersachsen.

  • Nordrhein-Westfalen

    Nordrhein-Westfalen ist ein Bundes-Land von Deutschland. Es liegt im Westen von Deutschland. Die Haupt-Stadt von Nordrhein-Westfalen ist Düsseldorf. Es ist das Bundes-Land mit den meisten Einwohnerinnen und Einwohner. Ungefähr 18 Millionen Menschen wohnen in Nordrhein-Westfalen.

  • Sachsen

    Sachsen ist ein deutsches Bundes-Land. Es liegt im Osten von Deutschland. Im Osten grenzt es an Polen, im Süden an Tschechien. Die Haupt-Stadt von Sachsen ist Dresden.

  • Bayern

    Bayern ist ein deutsches Bundes-Land. Es liegt im Süd-Osten von Deutschland. Die Hauptstadt von Bayern ist München. Bayern ist das Bundes-Land mit der größten Fläche.

zum Wörter-Buch