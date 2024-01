Winter-Wetter in Köln (dpa / Rolf Vennenbernd)

Vor allem im Süden und in der Mitte von Deutschland hat es sehr viel geschneit. Zum Beispiel in den Bundes-Ländern Hessen, Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg. Der Deutsche Wetter-Dienst hat gewarnt: Alle sollen zu Hause bleiben. Denn es ist sehr gefährlich auf den Straßen und Geh-Wegen. In Baden-Württemberg hat die Polizei eine Auto-Bahn gesperrt. Denn es war sehr viel Eis auf der Fahr-Bahn. Wegen Unfällen waren auch andere Auto-Bahnen gesperrt. Es gab sehr lange Staus. Einer war 50 Kilometer lang.

Am großen Flughafen in der Stadt Frankfurt am Main sind sehr viele Flüge ausgefallen. Auch die Deutsche Bahn hatte Probleme. Manche Züge fuhren gar nicht, manche Schnell-Züge durften nur langsam fahren.

An vielen Orten ist die Schule ausgefallen. Oder die Kinder und Jugendlichen durften von zu Hause mit Video beim Unterricht mitmachen. Viele Kinder hatten aber auch Spaß im Schnee. Sie sind Schlitten gefahren oder haben einen Schnee-Mann gebaut.