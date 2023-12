Winter-Einbruch in Hessen (Jan Eifert / dpa / Jan Eifert)

Durch den Schnee sind viele Straßen glatt und gefährlich. Darum hat es viele Unfälle gegeben. 2 Menschen sind bei Unfällen gestorben. Die Feuerwehr musste viele Menschen aus ihren Autos retten. Die Autos konnten nicht mehr fahren. Vorher waren dort Bäume auf die Straße gestürzt. Der Grund: Der Schnee auf den Ästen ist sehr schwer. Darum brechen auch viele Äste ab.

Besonders viel Schnee gab es in der Stadt Wiesbaden. Dort mussten mehr als 50 Menschen in einer Schule übernachten, unter ihnen viele Kinder. Die Menschen saßen wegen dem Schnee in der Schule fest. Die Schul-Busse konnten nicht mehr fahren.