Viel neue Wind-Kraft in Deutschland, wenig in Europa

Windkraftanlagen wie hier in Schleswig-Holstein produzieren im Norden Deutschlands besonders viel Strom – doch bislang kostet der Strom bundesweit überall gleich viel. Das sorgt für Kritik. (picture alliance / imageBROKER / alimdi / Arterra / Sven-Erik Arn)

Der Verband sagt: In der 1. Hälfte von dem Jahr 2025 sind weniger Wind-Räder gebaut worden, als die EU möchte. Wenn es so weiter geht, schaffen die EU-Länder ihr Ziel nicht.

Die EU sagt: In 5 Jahren soll fast die Hälfte von unserem Strom aus Erneuerbarer Energie kommen. Zu Erneuerbarer Energie gehören Wind-Räder, Wasser-Kraft-Werke und Solar-Zellen. Mit den Solar-Zellen bekommt man Strom aus Sonnen-Strahlen.

Deutschland produziert in Europa den meisten Strom aus Wind-Rädern. Dahinter kommen Spanien und Groß-Britannien. Die haben beide aber weniger als halb so viele neue Wind-Räder wie Deutschland.