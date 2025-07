Sinner und Swiatek Gewinner von dem Tennis-Turnier in Wimbledon

In dem Land Groß-Britannien gibt es ein wichtiges Sport-Ereignis: das Tennis-Turnier in Wimbledon. Es ist vielleicht das berühmteste Tennis-Turnier von der Welt. In diesem Jahr hat bei den Männern Jannik Sinner aus Italien gewonnen. Bei den Frauen hat Iga Swiatek aus Polen gewonnen.