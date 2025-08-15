Eine Studie sagt: Flüchtlinge lernen besser mit deutschen Kindern zusammen. (pa/dpa/Reinhardt)

Die Forscher haben untersucht: Wie gut sind Flüchtlinge in der Schule? Die Forscher haben festgestellt: Wenn Flüchtlinge in Deutschland sofort in eine normale Schul-Klasse gehen, sprechen sie besser deutsch. Sie haben auch bessere Noten. Das ist auch Jahre später noch so.

Die Forscher haben auch eine Erklärung dafür. Sie sagen: In Willkommens-Klassen sind nur Flüchtlinge. Kinder lernen aber viel schneller deutsch, wenn sie mit deutschen Kindern in einer Klasse sind.

Die Forscher sagen deshalb: Flüchtlinge sollen so schnell wie möglich in eine normale Schul-Klasse gehen.