Der Wochen-Rückblick in Einfacher Sprache


Flüchtlinge lernen Deutsch besser in normalen Schul-Klassen

Wenn junge Flüchtlinge nach Deutschland kommen, gehen sie oft in eine Willkommens-Klasse. Das ist eine Schul-Klasse nur für Flüchtlinge. Eine Studie zeigt jetzt: Kinder in Willkommens-Klassen lernen oft nur langsam deutsch. Das ist auch Jahre später noch ein Problem.

Eine Schülerin schreibt das ABC an eine Tafel.
Eine Studie sagt: Flüchtlinge lernen besser mit deutschen Kindern zusammen. (pa/dpa/Reinhardt)
Die Forscher haben untersucht: Wie gut sind Flüchtlinge in der Schule? Die Forscher haben festgestellt: Wenn Flüchtlinge in Deutschland sofort in eine normale Schul-Klasse gehen, sprechen sie besser deutsch. Sie haben auch bessere Noten. Das ist auch Jahre später noch so.
Die Forscher haben auch eine Erklärung dafür. Sie sagen: In Willkommens-Klassen sind nur Flüchtlinge. Kinder lernen aber viel schneller deutsch, wenn sie mit deutschen Kindern in einer Klasse sind.
Die Forscher sagen deshalb: Flüchtlinge sollen so schnell wie möglich in eine normale Schul-Klasse gehen.
Wörter-Buch

  • Flüchtlinge / Geflüchtete

    Flüchtlinge oder Geflüchtete sind Menschen, die aus Not ihre Heimat verlassen. Zum Beispiel weil dort Krieg ist oder weil sie verfolgt werden. Andere Gründe sind: Armut, Hunger oder Natur-Katastrophen.

  • Studie

    In einer Studie stehen Ergebnisse von Forscherinnen und Forschern. Sie haben dafür etwas untersucht - in der Natur, in ihrem Labor oder auch in der Bevölkerung.

zum Wörter-Buch