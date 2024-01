Wieder Vulkan-Ausbruch in Island

Im Süd-Westen von der Insel Island ist ein Vulkan ausgebrochen. Die Lava bedroht das Dorf Grindavik. (imago / NTB / Almannavarnadeild )

Bei dem Vulkan-Ausbruch ist Lava aus Rissen in der Erde gekommen. Lava sieht aus wie roter, glühender Brei. Er besteht aus Felsen und Steinen. Die sind in dem Vulkan so heiß geworden, dass sie geschmolzen sind.

Mittlerweile kommt in Grindavik keine neue Lava mehr an die Erd-Oberfläche. Aber Fachleute sagen: Die Gefahr ist noch nicht vorbei. Es können sich neue Risse in der Erde bilden.

Vor einem Monat hat es in der Nähe von Grindavik schon einmal einen Vulkan-Ausbruch gegeben. Die Bewohnerinnen und Bewohner mussten auch da ihre Häuser verlassen. Sie durften erst kurz vor Weihnachten zurück-kehren.

Nach dem Vulkan-Ausbruch im Dezember haben die Isländer Dämme gebaut. Mit den Dämmen sollte das Dorf vor der Lava geschützt werden. Das hat aber nicht funktioniert. Die Lava hat die Dämme kaputt gemacht und ist einfach weiter geflossen.