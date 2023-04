Bei der Bahn gab es wieder einen Streik. Deshalb sind fast keine Züge gefahren. (picture alliance / dpa / Robert Michael)

Die Leute bei der Bahn und an den Flug-Häfen haben gestreikt, weil sie für ihre Arbeit mehr Geld bekommen wollen. Ihre Chefs sagen bisher: Wir können nicht so viel Geld bezahlen.

Der Streik bei der Bahn war am Freitag. Der Streik an den Flug-Häfen war am Donnerstag und am Freitag. Er war aber nur an den Flug-Häfen von Düsseldorf, Köln/Bonn und Hamburg.

Für viele Menschen sind die Streiks ein großes Problem. Sie kommen nicht rechtzeitig zur Arbeit. Oder sie können eine Reise nicht machen.