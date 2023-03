Kitas wegen Streik geschlossen

Weil die Erzieherinnen im Streik waren, blieben viele Kitas zu. (imago images / Petra Schneider / Petra Schneider-Schmelzer via www.imago-images.de)

Insgesamt haben rund 70.000 Menschen gestreikt. Das sagt die Gewerkschaft Verdi. Die Gewerkschaft will mit den Streiks erreichen, dass die Arbeiter im öffentlichen Dienst mehr Geld bekommen. Öffentlicher Dienst heißt: Das Geld kommt zum Beispiel von den Städten oder vom Staat.

Am Ende der Woche gab es auch Streiks bei Bussen und Bahnen, zum Beispiel in dem Bundes-Land Nordrhein-Westfalen. In Berlin haben die Arbeiter der Stadt-Reinigung gestreikt. Hier wurde der Müll nicht überall abgeholt.

Auch bei der Post geht der Streit über eine bessere Bezahlung weiter. Hier wird noch verhandelt. Es könnte aber weitere Streiks geben.