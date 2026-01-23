Berühmte Zwillinge Bill und Tom Kaulitz moderieren "Wetten, dass..?"-Sendung

Bill und Tom Kaulitz moderieren die nächste Ausgabe von "Wetten, dass..?". (picture alliance / SvenSimon / SVEN SIMON)

Bill und Tom Kaulitz sind als Musiker mit ihrer Band "Tokio Hotel" berühmt geworden. Viele junge Menschen hören auch ihren Podcast "Kaulitz Hills". Ob sie mehrere "Wetten, dass..?"-Sendungen moderieren werden, ist noch nicht bekannt.

"Wetten, dass..?" gibt es seit 1981. Die Sendungen haben immer viele Millionen Menschen geschaut. Die Sendung geht so: Kandidaten wetten, dass sie etwas schaffen, zum Beispiel mit Baggern. Und es sind viele berühmte Menschen zu Gast.

Es gab über die Jahre verschiedene Moderatoren von "Wetten, dass..?". Der letzte Moderator war Thomas Gottschalk. Seine letzte Sendung war im November 2023. Danach war lange nicht klar, wie es mit "Wetten, dass..?" weiter geht.