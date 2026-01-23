Nachrichten in
Berühmte Zwillinge Bill und Tom Kaulitz moderieren "Wetten, dass..?"-Sendung

"Wetten, dass..?" ist eine berühmte Fernseh-Sendung in Deutschland. In diesem Jahr gibt es eine neue Ausgabe. Dann werden die bekannten Zwillinge Bill und Tom Kaulitz moderieren. Das hat der Fernseh-Sender ZDF bekanntgegeben. Die Sendung läuft am 5. Dezember.

Bill und Tom Kaulitz stehen vor einem Logo von "Wetten, dass..?".
Bill und Tom Kaulitz moderieren die nächste Ausgabe von "Wetten, dass..?". (picture alliance / SvenSimon / SVEN SIMON)
Bill und Tom Kaulitz sind als Musiker mit ihrer Band "Tokio Hotel" berühmt geworden. Viele junge Menschen hören auch ihren Podcast "Kaulitz Hills". Ob sie mehrere "Wetten, dass..?"-Sendungen moderieren werden, ist noch nicht bekannt.
"Wetten, dass..?" gibt es seit 1981. Die Sendungen haben immer viele Millionen Menschen geschaut. Die Sendung geht so: Kandidaten wetten, dass sie etwas schaffen, zum Beispiel mit Baggern. Und es sind viele berühmte Menschen zu Gast.
Es gab über die Jahre verschiedene Moderatoren von "Wetten, dass..?". Der letzte Moderator war Thomas Gottschalk. Seine letzte Sendung war im November 2023. Danach war lange nicht klar, wie es mit "Wetten, dass..?" weiter geht.
Wörter-Buch

  • ZDF

    Das ZDF ist ein Fernseh-Sender. ZDF ist die Abkürzung für „Zweites Deutsches Fernsehen“. Es heißt so, weil es zuerst den Fernseh-Sender ARD gab. Diesen nennt man auch "Das Erste". Das ZDF gibt es seit dem Jahr 1963. Die Zentrale vom ZDF ist in der Stadt Mainz im Bundes-Land Rheinland-Pfalz.

  • Moderator

    Einen Moderator gibt es im Radio, im Fernsehen und bei Veranstaltungen. Der Moderator führt die Zuschauer oder Zuhörer durch die Sendung oder durch die Veranstaltung. Er sagt zum Beispiel die Gäste oder Teilnehmer an. Oder er kündigt Beiträge an. In Spiel-Shows erklärt er die Regeln. In Diskussions-Runden entscheidet er, wer als nächstes seine Meinung sagen darf.

