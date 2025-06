Weniger Sport-Kurse für Menschen mit Behinderung

Rollstuhl-Basketball (IMAGO / Pond5 Images / xdotshockx via imago-images.de)

Ein großes Problem ist: Es gibt weniger Trainer oder Trainerinnen als früher. Wer als Trainer in dem Behinderten-Sport arbeitet, muss eine besondere Ausbildung machen. Viele Trainer sagen: Wir haben kaum noch Zeit für diese Ausbildung. Für unsere Arbeit im Sport bekommen wir kein Geld. In unserem Beruf und in unserer Familie ist es stressiger geworden.

Der Verband für den Behinderten-Sport sagt: das muss sich ändern. Der Verband sagt auch: Trainer sollen mehr Geld bekommen. Das macht die Arbeit als Trainer für den Behinderten-Sport interessanter. Dann könnten mehr Menschen mit Behinderung wieder Sport machen.