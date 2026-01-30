Nachrichten in
Einfacher Sprache


In Deutschland sinkt die Zahl von den Einwohnern

Zum ersten Mal seit 15 Jahren sinkt in Deutschland die Zahl von den Einwohnern. Das hat das Statistische Bundesamt festgestellt. Ende 2025 haben ungefähr 83,5 Millionen Menschen in Deutschland gelebt. Das sind etwas weniger als im Jahr davor.

Bei Sonnenschein flanieren viele Menschen durch die Stuttgarter Fußgängzone Königstraße. Stuttgart, Baden-Württemberg, Deutschland
Bei Sonnenschein flanieren viele Menschen durch die Stuttgarter Fußgängzone Königstraße. Stuttgart, Baden-Württemberg, Deutschland
Ein Grund dafür ist: In Deutschland sterben mehr Menschen als Babys geboren werden. Das ist schon seit vielen Jahren so. Bisher war es aber so: Einwanderer nach Deutschland haben diese Lücke gefüllt. Das hat sich geändert.
Neu ist: Es wurden weniger Babys geboren als in den Jahren davor. Und es sind weniger Menschen nach Deutschland gekommen.
Das Problem ist: In vielen Jobs in Deutschland fehlen Fach-Kräfte. In den nächsten Jahren wird das wahrscheinlich noch schlimmer. Denn viele ältere Menschen werden in den nächsten Jahren in Rente gehen. Dann könnten in wichtigen Berufen Arbeit-Kräfte fehlen.
