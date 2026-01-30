In Deutschland sinkt die Zahl von den Einwohnern

Bei Sonnenschein flanieren viele Menschen durch die Stuttgarter Fußgängzone... (picture alliance / imageBROKER / Arnulf Hettrich)

Ein Grund dafür ist: In Deutschland sterben mehr Menschen als Babys geboren werden. Das ist schon seit vielen Jahren so. Bisher war es aber so: Einwanderer nach Deutschland haben diese Lücke gefüllt. Das hat sich geändert.

Neu ist: Es wurden weniger Babys geboren als in den Jahren davor. Und es sind weniger Menschen nach Deutschland gekommen.

Das Problem ist: In vielen Jobs in Deutschland fehlen Fach-Kräfte. In den nächsten Jahren wird das wahrscheinlich noch schlimmer. Denn viele ältere Menschen werden in den nächsten Jahren in Rente gehen. Dann könnten in wichtigen Berufen Arbeit-Kräfte fehlen.