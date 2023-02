Viele Menschen essen weniger Fleisch

Viele Menschen in Deutschland essen weniger Fleisch als früher. (Imago / Martin Wagner)

So nennt man das, wenn Schlachter Tiere töten und aus dem Fleisch zum Beispiel Schnitzel und Würstchen machen. Das Statistische Bundes-Amt sagt: Im letzten Jahr sind 7 Millionen Tonnen Fleisch produziert worden. Das ist so wenig wie schon lange nicht mehr. Viele Menschen finden es gut, dass weniger Fleisch produziert wird. Sie wollen nicht, dass es den Tieren in den Ställen schlecht geht und die Tiere dann für ihr Essen sterben müssen. Viele Menschen wollen auch die Umwelt schützen. Denn Fleisch zu produzieren ist schlecht für das Klima. Bei der Verdauuung von den Tieren entsteht Methan. Das ist ein Treibhaus-Gas. Treibhaus-Gase schaden dem Klima.

Im letzten Jahr sind aber immer noch sehr viele Tiere geschlachtet worden, damit wir ihr Fleisch essen konnten. Das Statistische Bundes-Amt sagt: Es sind mehr als 700 Millionen Hühner, Puten und Enten geschlachtet worden. Und es sind mehr als 51 Millionen Schweine, Rinder, Schafe, Ziegen und Pferde geschlachtet worden.