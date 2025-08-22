Der Wochen-Rückblick in Einfacher Sprache


Es gibt immer weniger Denkmäler in Deutschland

Eine Organisation sagt, dass es immer weniger Denkmäler in Deutschland gibt. Die Organisation heißt Deutsche Stiftung Denkmal-Schutz. Sie will, dass Denkmäler mehr geschützt werden.

Audio herunterladen
Ein weiß-rotes, altes Fach-Werk-Haus
Auch alte Häuser können unter Denkmal-Schutz stehen. (picture alliance / imageBROKER / Schoening)
Denkmäler können Kunst-Werke oder Statuen sein. Sie erinnern an Personen oder Ereignisse. Auch alte Häuser können Denkmäler sein. Weil die Häuser in einer anderen Zeit gebaut wurden. Denkmäler sind wichtig, um sich an die Geschichte erinnern zu können.
Denkmäler werden besonders geschützt. Das heißt Denkmal-Schutz. Dadurch können die Denkmäler nicht so einfach abgerissen werden. Viele alte Denkmal-Häuser werden aber trotzdem abgerissen. Das passiert zum Beispiel, wenn die Häuser zu kaputt sind.
Die Deutsche Stiftung Denkmal-Schutz sagt: Es werden zu viele alte Häuser abgerissen. Dadurch gibt es immer weniger Denkmäler. Die Stiftung ist für einen stärkeren Denkmal-Schutz. Dadurch sollen weniger Denkmäler abgerissen werden. Und Menschen sollen mehr Geld bekommen, wenn sie alte Denkmal-Häuser reparieren wollen. Das ist nämlich oft sehr teuer.
Diese Meldung als epub herunterladen

Wörter-Buch

  • Denkmal

    Ein Denkmal erinnert an eine Person oder ein Ereignis. Ein Denkmal ist oft ein Kunst-Werk oder eine Statue. Meistens stehen Denkmäler auf Plätzen, wo viele Menschen sie sehen können.

zum Wörter-Buch