Weniger Menschen suchen Schutz in Deutschland. (Symbol-Bild) (picture alliance / ANE / ANE)

In den ersten 6 Monaten 2025 haben 70.000 Menschen einen Asyl-Antrag gestellt. In den ersten 6 Monaten im letzten Jahr waren es doppelt so viele. Die Zahlen sind von dem Innen-Ministerium.

Der Innen-Minister von Deutschland heißt Alexander Dobrindt. Er hat vor einigen Monaten mehr Polizisten geschickt, um die Grenzen zu kontrollieren. Dobrindt sagt: Die Bundes-Regierung hat die Zahl von den Asyl-Anträgen gesenkt. Aber: Die Bundes-Regierung von CDU, CSU und SPD ist erst seit Mai im Amt.

Schon davor ist die Zahl von den Asyl-Suchenden zurück-gegangen.

Fach-Leute sagen: Die Asyl-Anträge gehen in der ganzen EU zurück. Ein Grund ist: Es gibt weniger Kämpfe in den Ländern Syrien und Libyen. Deshalb fliehen von dort nicht mehr so viele Menschen nach Europa.

Die EU hat auch Verträge mit Ländern in Nord-Afrika gemacht. Denn von dort kommen Menschen mit Booten über das Mittel-Meer nach Europa. Die EU gibt den Ländern Geld. Die Länder sollen verhindern, dass Menschen mit den Booten los fahren.