Der Wochen-Rückblick in Einfacher Sprache


Weniger Menschen suchen Schutz in Deutschland

Immer weniger Menschen stellen in Deutschland einen Asyl-Antrag. Asyl bedeutet: Menschen bekommen Schutz. Oft ist in ihrem Heimat-Land Krieg. Die Menschen fliehen dann in andere Länder. Wenn sie Asyl bekommen, dürfen sie bleiben.

Audio herunterladen
Eine geflüchtete Familie. Mutter und Vater haben graue Decken umgelegt. Die Mutter hält ein kleines Kind im Arm.
Weniger Menschen suchen Schutz in Deutschland. (Symbol-Bild) (picture alliance / ANE / ANE)
In den ersten 6 Monaten 2025 haben 70.000 Menschen einen Asyl-Antrag gestellt. In den ersten 6 Monaten im letzten Jahr waren es doppelt so viele. Die Zahlen sind von dem Innen-Ministerium.
Der Innen-Minister von Deutschland heißt Alexander Dobrindt. Er hat vor einigen Monaten mehr Polizisten geschickt, um die Grenzen zu kontrollieren. Dobrindt sagt: Die Bundes-Regierung hat die Zahl von den Asyl-Anträgen gesenkt. Aber: Die Bundes-Regierung von CDU, CSU und SPD ist erst seit Mai im Amt.
Schon davor ist die Zahl von den Asyl-Suchenden zurück-gegangen.
Fach-Leute sagen: Die Asyl-Anträge gehen in der ganzen EU zurück. Ein Grund ist: Es gibt weniger Kämpfe in den Ländern Syrien und Libyen. Deshalb fliehen von dort nicht mehr so viele Menschen nach Europa.
Die EU hat auch Verträge mit Ländern in Nord-Afrika gemacht. Denn von dort kommen Menschen mit Booten über das Mittel-Meer nach Europa. Die EU gibt den Ländern Geld. Die Länder sollen verhindern, dass Menschen mit den Booten los fahren.

Wörter-Buch

  • Asyl

    Länder können Menschen Asyl geben. Dass heißt: die Menschen dürfen in diesem Land leben. Sie bekommen dort Schutz. Flüchtlinge suchen oft Asyl, weil sie in ihrem Land verfolgt werden, oder weil dort Krieg ist. Wenn Flüchtlinge in Deutschland Asyl beantragen, müssen sie oft lange auf eine Entscheidung warten. In dieser Zeit nennt man die Flüchtlinge Asyl-Bewerber.

  • Syrien

    Syrien ist ein arabisches Land. Die Hauptstadt heißt Damaskus. In Syrien war lange Bürger-Krieg. Soldaten von Diktator Assad haben gegen bewaffnete Bürger und andere Gruppen gekämpft. Assad ist aber im Dezember 2024 gestürzt worden. Die meisten Menschen in Syrien sprechen Arabisch. Viele Syrer sind Muslime, einige sind Christen.

  • Libyen

    Libyen ist ein Land in Nord-Afrika. Es liegt am Mittelmeer. Die meisten Menschen sprechen Arabisch und sind Muslime. Bis 2011 war das Land eine Diktatur. Der Diktator hieß Muammar al-Gaddafi. Seit er tot ist, kämpfen in Libyen viele verschiedene Gruppen um die Macht.

  • EU

    EU ist die Abkürzung für Europäische Union. In der EU arbeiten 27 Länder zusammen. Auch Deutschland gehört zur EU. Nach dem 2. Welt-Krieg haben sich einige Länder in Europa zusammengetan. Sie wollten, dass es in Europa nie wieder Krieg gibt. Nach und nach kamen immer mehr Länder dazu. Die EU kann Gesetze machen. Die Gesetze gelten dann in allen EU-Ländern. Die meisten EU-Politiker arbeiten in Brüssel. Das ist die Haupt-Stadt von Belgien.

zum Wörter-Buch