In Berlin erinnern Menschen an das Ende vom 2. Welt-Krieg. (Christoph Soeder / dpa / Christoph Soeder)

Am 8. Mai 1945 ist ein wichtiger Tag für Europa. An diesem Tag ist der 2. Welt-Krieg zu Ende gegangen. In vielen deutschen und europäischen Städten ist daran erinnert worden.

Es gab auch Demonstrationen. Der Grund: Der russische Krieg gegen das Land Ukraine. Viele Polizisten waren im Einsatz. Die Polizei hatte Angst vor Gewalt.

In Russland haben die Menschen am 9. Mai gefeiert. Die Menschen erinnern an diesem Tag an den Sieg von der Sowjet-Union über Nazi-Deutschland. Es hat eine große Militär-Parade gegeben. Russland gehörte früher zur Sowjet-Union. In der deutschen Haupt-Stadt Berlin gab es Versammlungen an Denkmälern von der Sowjet-Union. Vertreter von Russland haben an die Denkmäler Kränze gelegt. Sie wollten damit an die getöteten Soldaten aus der Sowjet-Union erinnern. Russische Fahnen waren verboten.